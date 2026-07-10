sicurezza urbana i comuni chiedono aiuto alla vigilanza privata

I Comuni hanno richiesto un maggiore coinvolgimento della vigilanza privata per rafforzare la sicurezza urbana. Sono stati avviati controlli notturni e presidi sussidiari presso ospedali, centri commerciali e stazioni di polizia. La presenza di vigilanza privata si sta consolidando come elemento stabile in aree di grande affluenza, spesso coinvolte in episodi di cronaca. Questi servizi vengono utilizzati per integrare le forze di polizia e garantire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici.

Dai controlli notturni ai presidi sussidiari fuori da ospedali, centri commerciali e comandi di Polizia: i servizi di vigilanza privata stanno diventando una presenza fissa nei luoghi di maggiore affluenza, spesso protagonisti degli episodi di cronaca. Il fatto è che le forze municipali non riescono, da sole, a controllare tutte le zone cittadine: in parte per la carenza di organico delle questure, in parte per l’aumento dei compiti, che spaziano dalla gestione della movida ai controlli sul degrado urbano, fino alla videosorveglianza e al presidio dei grandi eventi. «Abbiamo una carenza di 11.400 operatori, ma allo stesso tempo assistiamo anche a una recrudescenza della violenza in strada – spiega Antonio Ragonesi, responsabile area Sicurezza e legalità di Anci –. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Telecamere per la tutela della sicurezza urbana. Ma cosa significa

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Il #GarantePrivacy, rivolgendo un ammonimento a un Comune, sottolinea come l’attuale disciplina di settore non consente ai Comuni di utilizzare i filmati ottenuti dalle #telecamere installate sulla pubblica via per la #SicurezzaUrbana. Scopri di più! x.com

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