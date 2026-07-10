Sicurezza Ferrante | È una priorità per il governo

Il governo di centrodestra ha ribadito che la sicurezza resta una priorità. Tra le azioni intraprese, ci sono l’attuazione del decreto Caivano e l’avvio di misure per regolare i flussi migratori. La gestione di questi temi è stata al centro delle politiche adottate negli ultimi mesi.

“ La sicurezza è sempre stata una priorità per il governo di centrodestra. Noi siamo quelli che abbiamo messo a terra il decreto Caivano, o che sul fenomeno dell’immigrazione incontrollata abbiamo iniziato a regolare i flussi. Gli episodi degli ultimi giorni ci portano a riflettere rispetto a un fenomeno delinquenziale che continua ad agitare le nostre città”. Lo ha detto il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante a margine di una conferenza stampa nella sede regionale di Forza Italia a Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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