Dal 6 al 10 ottobre, oltre 20 aziende siciliane hanno partecipato a Sarajevo alla missione commerciale “Sicilia a Sarajevo 2026”. L’obiettivo è promuovere i prodotti agroalimentari siciliani nell’area balcanica, combinando degustazioni e presentazioni culturali. L’evento ha coinvolto anche incontri con operatori locali e potenziali partner commerciali. La partecipazione si inserisce in un progetto di promozione del Made in Sicily attraverso iniziative di scambio e networking.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La missione “Sicilia a Sarajevo 2026” promuove il Made in Sicily tra gusto, cultura e nuove opportunità economiche. Dal 6 al 9 luglio 2026 la Bosnia-Erzegovina ha ospitato “Sicilia a Sarajevo 2026 – Diplomazia del gusto e filiere agroalimentari”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle produzioni siciliane e alla creazione di nuove opportunità commerciali sui mercati internazionali. L’evento si è svolto nell’ambito dell’ XI edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, manifestazione riconosciuta dall’ Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, e ha rappresentato una vetrina per le eccellenze enogastronomiche dell’Isola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia protagonista a Sarajevo: oltre 20 aziende portano le eccellenze agroalimentari nell’area balcanica

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