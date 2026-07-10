È stato annunciato un investimento di 300 milioni di euro in progetti per infrastrutture idriche, con l’obiettivo di affrontare la siccità e ridurre i rischi di alluvioni. La lista delle opere da realizzare è lunga e si rende urgente, poiché si avvicina un punto di crisi stimato per il 20 luglio, quando si monitoreranno le precipitazioni future. L’intervento mira a migliorare la gestione delle risorse idriche e a prevenire danni legati a eventi estremi.

La lista dei desiderata per le «infrastrutture idriche» è lunga e, soprattutto, sempre più urgente. Perché per scongiurare il punto di rottura ipotizzato anche dall’assessore regionale all’Ambiente, Elisa Venturini, fissato al 20 luglio si conterà ogni goccia di pioggia che cadrà nei prossimi giorni. Entro una decina di giorni, infatti, si capirà se l’estate 2026 sarà flagellata dalla grande siccità già vissuta nel 2022. E, dicono i tecnici, se non sarà quest’anno, sarà il prossimo, le opere vanno iniziate al più presto. Comunque. Ma servono risorse milionarie che, naturalmente, non sono nella disponibilità di Regioni e consorzi di bonifica.... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Siccità, progetti per 300 milioni: «Utili anche contro le alluvioni»

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