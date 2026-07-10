Durante una riunione di coordinamento, sono stati annunciati 1,7 miliardi di euro aggiuntivi destinati a fronteggiare la crisi idrica. Questi fondi si aggiungono ai 6 miliardi già previsti e saranno impiegati per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti. Sono state anche mostrate mappe che illustrano l’estensione della crisi idrica, confrontando i dati con quelli degli anni precedenti.

“Oltre ai 6 miliardi di euro già programmati ” per la crisi idrica sono “in arrivo nuove misure per circa 1,7 miliardi di euro ” per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Il secondo stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico ( Pniissi ) dovrebbe essere approvato entro la fine dell’anno. E poi ci sono quei 500 milioni di euro che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, vorrebbe recuperare dal Pnrr, ma che non sono cosa fatta e, quindi, non sono stati conteggiati nel corso della la cabina di regia sulla crisi idrica, che si è svolta dopo quasi un anno dall’ultima convocazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siccità, in cabina di regia annunciati altri 1,7 miliardi. Ecco le mappe della crisi (e il confronto con gli anni precedenti)

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