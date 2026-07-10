Michele Mari, scrittore di punta di Einaudi, ha vinto il Premio Strega. La vittoria era stata prevista e annunciata dagli addetti ai lavori sin dall’inizio. La sua opera ha prevalso su tutte le altre concorrenti, confermando le aspettative della vigilia. La premiazione si è svolta senza sorprese, seguendo il pronostico di molti esperti del settore. La decisione ha concluso il percorso di selezione in modo conforme alle previsioni.

Dunque tutto è bene ciò che finisce come previsto. Michele Mari, scrittore peso massimo di Einaudi, ha vinto il premio Strega come fin dal primo giorno era stato immaginato e pronosticato dagli addetti ai lavori. Ha vinto, come ha fatto notare Repubblica, nonostante le polemiche che lo hanno travolto a proposito della memoria di Michela Murgia. Per chi non ricordasse la vicenda, ricostruiamo brevemente l’accaduto. Il fattaccio avrebbe avuto luogo settimane prima della premiazione, in occasione di uno dei vari eventi a cui i finalisti del premio partecipano a fini promozionali. Durante un viaggio in pulmino assieme ai colleghi, Mari avrebbe detto, in estrema sintesi, che Michela Murgia era una femminista arrabbiata perché era brutta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Si può parlar male della Murgia e vincere lo stesso il Premio Strega

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