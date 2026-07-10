Si apre il tavolo tecnico sui trasporti Sud Milano e Lodigiano ‘zone di studio’

È stato istituito un tavolo tecnico dedicato ai trasporti nel Sud Milano e nel Lodigiano. Il suo scopo è verificare periodicamente l’efficienza dei servizi ferroviari e su gomma, monitorare gli interventi infrastrutturali in corso e individuare soluzioni condivise. Tra gli obiettivi ci sono anche l’individuazione di strategie per migliorare la sicurezza dei mezzi e delle stazioni.

L’istituzione di un tavolo tecnico sul trasporto del Sud Milano e del Lodigiano, per verificare periodicamente "l’efficienza del servizio ferroviario e su gomma, monitorare gli interventi infrastrutturali in corso e individuare soluzioni e strategie condivise per il bene della collettività, anche in tema di sicurezza dei mezzi e delle stazioni". E’ questo l’impegno che ha assunto l’assessore regionale ai trasporti, Franco Lucente, incontrando a Palazzo Lombardia i rappresentanti dei Comitati pendolari del Sud Milano e del Lodigiano, il gruppo Parcheggio Sbagliato S13 Certosa di Pavia e le associazioni dei pendolari di Piacenza. Sul piatto questioni annose, da periodici ritardi e cancellazioni fino alla necessità di potenziare orari e tracciati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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