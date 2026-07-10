Si apre il tavolo tecnico sui trasporti Sud Milano e Lodigiano ‘zone di studio’
È stato istituito un tavolo tecnico dedicato ai trasporti nel Sud Milano e nel Lodigiano. Il suo scopo è verificare periodicamente l’efficienza dei servizi ferroviari e su gomma, monitorare gli interventi infrastrutturali in corso e individuare soluzioni condivise. Tra gli obiettivi ci sono anche l’individuazione di strategie per migliorare la sicurezza dei mezzi e delle stazioni.
L’istituzione di un tavolo tecnico sul trasporto del Sud Milano e del Lodigiano, per verificare periodicamente "l’efficienza del servizio ferroviario e su gomma, monitorare gli interventi infrastrutturali in corso e individuare soluzioni e strategie condivise per il bene della collettività, anche in tema di sicurezza dei mezzi e delle stazioni". E’ questo l’impegno che ha assunto l’assessore regionale ai trasporti, Franco Lucente, incontrando a Palazzo Lombardia i rappresentanti dei Comitati pendolari del Sud Milano e del Lodigiano, il gruppo Parcheggio Sbagliato S13 Certosa di Pavia e le associazioni dei pendolari di Piacenza. Sul piatto questioni annose, da periodici ritardi e cancellazioni fino alla necessità di potenziare orari e tracciati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Regione Umbria e FS si confrontano sulla mobilita
Notizie e thread social correlati
Primo tavolo tecnico per la serie di Netflix. Allo studio i provvedimenti logisticiÈ stata convocata a Palazzo Orsetti la prima riunione del tavolo tecnico promosso dal Comune in vista delle riprese di una serie internazionale di...
Leggi anche: L'estate tropicale di Milano: caldo, nubifragi e blackout. A Bollate zone senza luce per 48 ore, il prefetto convoca un tavolo
Argomenti più discussi: Si apre il tavolo tecnico sui trasporti. Sud Milano e Lodigiano ‘zone di studio’; MILANO: SPENTO L’INCENDIO ALLA BRT, RIMANE SUL TAVOLO IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA NEI MAGAZZINI DELLA LOGISTICA; Treni, assessore Lucente a Comitato pendolari Sud Milano e Lodigiano: istituiremo tavolo tecnico trasporto per verificare efficienza servizio; Regione Lombardia, Lucente apre un tavolo permanente con i pendolari del Sud Milano e del Lodigiano.
#intervista I direttori Stefano Ferri de il SUD Milano e Paolo Pozzi de Il Nord Ovest Milano, mensili free press di FreeMedia, oggi sono stati ospiti di Pane al Pane, quotidiano di approfondimento politico di Radio Lombardia condotto dalla giornalista Nicolett facebook
Regione Lombardia, Lucente apre un tavolo permanente con i pendolari del Sud Milano e del LodigianoL'assessore regionale ai Trasporti annuncia un confronto periodico con comitati, Trenord, RFI ed enti locali. Tra le priorità il prolungamento della linea S19 fino a Melegnano e la fermata di Poasco-S ... 7giorni.info
#milanoaiuta - Results on X | Live Posts & Updates - X x.com