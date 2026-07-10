Shay Mitchell ha lanciato Rini, una linea di prodotti skincare dedicata ai bambini. La collezione mira a offrire soluzioni semplici e sicure per la cura dei più piccoli. La scelta di specializzarsi nel segmento infantile rappresenta un'eccezione rispetto alle tendenze di altri personaggi pubblici, che spesso si concentrano su cosmetici e moda per adulti. La linea Rini si focalizza su prodotti pensati per facilitare le routine di cura dei bambini e rassicurare i genitori.

Negli ultimi anni abbiamo visto celebrity lanciare di tutto: make-up, skincare, profumi, moda e persino bevande. Ma Shay Mitchell ha deciso di seguire una strada diversa, creando un brand che mette al centro non gli adulti, ma i più piccoli. Il suo marchio Rini, nato per sviluppare prodotti pensati per bambini e famiglie, amplia ora la propria offerta con Daily Care, la prima linea dedicata alla detersione e all’idratazione quotidiana. Una collezione che nasce da un’esigenza molto concreta: aiutare i genitori a trovare formule delicate senza dover passare ore a leggere liste infinite di ingredienti. La skincare per bambini entra in una nuova fase con Shay Mitchell e Rini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Shay Mitchell entra nel mondo della skincare per bambini con Rini: la nuova linea che vuole semplificare la vita ai genitori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

SkinCeuticals corre in Formula 1: la skincare entra ufficialmente nel mondo FerrariSkinCeuticals ha annunciato il suo ruolo come Official Skincare Partner della Scuderia Ferrari HP, entrando nel mondo della Formula 1.

Leggi anche: Vecchie glorie e volti nuovi: da Stephen Amell a Noah Beck e Shay Mitchell, ecco chi ci sarà (e chi no) nel nuovo Baywatch

Argomenti più discussi: Baywatch: Stephen Amell salva vite nel reboot della serie cult, ma qualcosa lo sconvolge. Ecco cosa; Baywatch – Fox rilascia nuovo teaser trailer del reboot in arrivo nel 2027; BAYWATCH, le prime immagini della nuova serie reboot; Baywatch: Stephen Amell ha il miglior lavoro del mondo nel nuovo teaser trailer del reboot.

Baywatch, Shay Mitchell nel cast della serie tv rebootFox rilancia Baywatch con un reboot di 12 episodi previsto per la stagione 2026-2027. Nel cast Shay Mitchell, Stephen Amell e un volto storico della serie originale: David Chokachi Fox ha annunciato ... tg24.sky.it