Shay Mitchell entra nel mondo della skincare per bambini con Rini | la nuova linea che vuole semplificare la vita ai genitori
Shay Mitchell ha lanciato Rini, una linea di prodotti skincare dedicata ai bambini. La collezione mira a offrire soluzioni semplici e sicure per la cura dei più piccoli. La scelta di specializzarsi nel segmento infantile rappresenta un'eccezione rispetto alle tendenze di altri personaggi pubblici, che spesso si concentrano su cosmetici e moda per adulti. La linea Rini si focalizza su prodotti pensati per facilitare le routine di cura dei bambini e rassicurare i genitori.
Negli ultimi anni abbiamo visto celebrity lanciare di tutto: make-up, skincare, profumi, moda e persino bevande. Ma Shay Mitchell ha deciso di seguire una strada diversa, creando un brand che mette al centro non gli adulti, ma i più piccoli. Il suo marchio Rini, nato per sviluppare prodotti pensati per bambini e famiglie, amplia ora la propria offerta con Daily Care, la prima linea dedicata alla detersione e all’idratazione quotidiana. Una collezione che nasce da un’esigenza molto concreta: aiutare i genitori a trovare formule delicate senza dover passare ore a leggere liste infinite di ingredienti. La skincare per bambini entra in una nuova fase con Shay Mitchell e Rini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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