Sfregiata nella metro Duomo a Milano una giovane | Rapinata dallo stesso uomo Panico nel rivedere i suoi occhi

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giovane di 24 anni ha riconosciuto l’uomo che il 19 febbraio le puntò un coltello sul fianco durante una rapina in metropolitana a Milano. La ragazza ha visto una foto pubblicata sui giornali e ha riconosciuto il sospettato, che era accompagnato da un complice. La vittima ha raccontato di aver rivisto gli occhi dell’uomo e di aver vissuto momenti di panico nel ricordare l’aggressione.

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Una ragazza di 24 anni di Milano ha raccontato a Fanpage.it di aver riconosciuto, grazie alla foto circolata sui giornali, l'uomo che il 19 febbraio scorso le puntò un coltello sul fianco e la rapinò in compagnia di un complice. Quell'uomo, come lei stessa riferisce, sarebbe lo stesso che ieri avrebbe aggredito e sfregiato una 23enne nella fermata della metro Duomo a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giovane sfregiata in metro a Milano: arrestato un 27enne

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