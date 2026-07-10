A 50 anni dall’incidente industriale, un flash mob si è svolto nel Bosco delle Querce per ricordare l’evento. Durante l’iniziativa, sono state lette frasi che invitano a responsabilizzarsi per evitare che simili disastri si ripetano. L’evento ha coinvolto cittadini e attivisti che hanno partecipato simbolicamente alla commemorazione nel sito interessato. Nessuna persona o entità è stata nominata nel comunicato ufficiale.

«Perché non accada, la risposta sono io, la risposta sei tu, custodisci il futuro». Sono le parole recitate durante il flash mob al quale ha assistito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’Area del Pioppo del Bosco delle Querce di Seveso (Monza), dove il Capo dello Stato ha preso parte alla cerimonia per il cinquantesimo anniversario del disastro ambientale dell’Icmesa del 10 luglio 1976. Protagonisti della performance, che ha ricordato la tragedia unendo la memoria storica all’impegno civile delle nuove generazioni e alla tutela dell’ambiente, sono stati i giovani attori dell’associazione culturale «Teatro Contatto», riuniti attorno all’unico pioppo salvato dalla bonifica totale dell’area. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Seveso: 50 anni dopo l’incidente, il ricordo nel Bosco delle Querce

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