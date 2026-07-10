serie c carpi fra i pali firma gasperini

Il Carpi ha scelto Gasperini come portiere, confermando l’accordo per un contratto di tre anni. La trattativa si è conclusa in breve tempo, dopo che per un giorno era circolata la possibilità di ingaggiare Edoardo Colzani, portiere classe 2006 proveniente dal Bologna. Gasperini, anche lui classe 2006, è svincolato e pronto a unirsi alla squadra. La firma ufficiale è stata annunciata dopo la decisione di puntare sul suo ingaggio.

CARPI È durata appena 24 ore la pista che portava in pole fra i pali del Carpi il 2006 scuola Milan Edoardo Colzani. I biancorossi ieri hanno virato in modo deciso su Tito Gasperini, sempre classe 2006 svincolato dal Bologna pronto a firmare un contratto di 3 anni. Nelle ultime due stagioni, la prima con Cassani in panchina, è stato in prestito al Lentigione giocando 60 gare in D (36 nel 2024-25 e 24 l’anno scorso, quando per motivi di under si è alternato con l’over Cheli) nelle quali per 21 volte non ha subito gol. Bolognese di nascita, ha fatto tutta la trafila nei rossoblù mettendo insieme una cinquantina di presenze fra Under 17, Under 18 e Primavera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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