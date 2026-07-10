Un uomo coinvolto in una sparatoria alle piscine di Seriate è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, che ha rischiato la vita, si trova ora in carcere, mentre i presunti aggressori sono accusati di aver aperto il fuoco. La polizia ha fermato l’uomo, che era stato colpito durante l’incidente, e gli agenti stanno indagando sulle dinamiche dell’accaduto. La vicenda si è svolta in un’area pubblica e sono in corso accertamenti.

È stato vittima di una sparatoria alla quale è scampato per miracolo, ma a trovarsi in carcere adesso è lui. Per di più accusato di tentato omicidio, il reato ipotizzato nei confronti dei suoi aggressori. È stato individuato il bersaglio dell’agguato a colpi di armi da guerra avvenuto fuori dalle piscine Aquamore di Seriate il 21 giugno. È un marocchino che si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a Caserta. L’arresto è legato a fatti avvenuti a Milano nel 2024. I carabinieri l’hanno fermato mentre dalla provincia di Brescia, dove si era rifugiato dopo la sparatoria, viaggiava in auto con la compagna, il cognato e una guardia del corpo. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Seriate, la sparatoria alle piscine: la vittima arrestata per tentato omicidio

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