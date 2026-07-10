Seppellito Khamenei l’Iran del dopoguerra è anche più compatto

Un nuovo numero di Dylan Dog è arrivato in edicola il 29 luglio, accompagnato da storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione presenta una lunga storia inedita in due puntate, arricchendo l’offerta di fumetti. La copertina e le tavole interne mostrano un tratto distintivo e dettagli curati, mentre i contenuti si concentrano su atmosfere dark e temi sovrannaturali. Il volume si inserisce in un’edizione speciale, con una grafica che richiama le atmosfere noir classiche.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Centotrentadue giorni dopo il suo assassinio, il 28 febbraio, il feretro di Ali Khamenei ha raggiunto Mashhad. Una fila umana interminabile ha accompagnato la Guida suprema dell’Iran fino al santuario dell’imam Reza, il luogo più sacro dello sciismo iraniano, dove è stato sepolto. Sette giorni di lutto nazionale, processioni imponenti, centinaia di delegazioni ufficiali e civili arrivate dall’estero: il corpo di Khamenei è stato portato anche a Najaf e Karbala, in Iraq, i due poli sacri dello sciismo mondiale, a sigillare simbolicamente l’unità del popolo musulmano sciita attorno alla figura del leader, ormai elevato a martire. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Come riporta il Financial Times, secondo quanto riferito da fonti iraniane gli Stati Uniti hanno preso di mira i ponti ferroviari lungo la strada per la città santa di Mashhad, dove il defunto leader supremo Khamenei verrà sepolto. Gli attacchi notturni sono avvenut x.com

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