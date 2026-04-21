Capelli perfetti anche in viaggio | Dyson lancia il suo Supersonic più compatto di sempre

Dyson ha presentato una versione più compatta del suo asciugacapelli Supersonic, pensata per essere più facile da trasportare durante i viaggi. La novità si aggiunge alla linea di prodotti di bellezza del marchio, già nota per le sue tecnologie avanzate. La nuova versione mantiene le caratteristiche principali del modello originale, ma con dimensioni ridotte per favorire la portabilità. La presentazione ufficiale è avvenuta di recente, senza eventi pubblici, attraverso comunicati stampa e annunci online.

C’è un rituale silenzioso che precede ogni partenza: decidere cosa lasciare a casa. Di solito la lista parte dagli abiti, poi arriva agli accessori e poi arriva il momento in cui guardi il Dyson sul ripiano del bagno e capisci che, ancora una volta, non verrà con te. Troppo ingombrante per il bagaglio a mano, troppo prezioso per lasciarlo in un albergo qualsiasi. E così si arriva a destinazione con un asciugacapelli da hotel che scalda troppo, asciuga poco e lascia i capelli spenti e crespi come se avessero viaggiato anche loro. È esattamente questo il problema che Dyson ha deciso di risolvere con il nuovo Supersonic Travel, presentato ufficialmente e disponibile in Italia dal 21 aprile 2026.🔗 Leggi su Dilei.it

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