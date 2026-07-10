Selvaggia Lucarelli, conduttrice de L’Isola dei Famosi, ha raccontato di aver perso molto peso durante le riprese del programma. Ha descritto l’esperienza come caratterizzata da clima tropicale, incontri con animali randagi e ritmi intensi. La conduttrice ha condiviso alcune situazioni divertenti vissute sul set, senza fornire dettagli specifici sulla quantità di peso persa.

La nuova avventura televisiva a L’Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli è ricca di aneddoti divertenti. Tra clima tropicale, animali randagi e ritmi serrati, la conduttrice ha confessato di essere dimagrita. Leggi anche: L’Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli inizia con un colpo di scena: una concorrente si è ritirata prima di partire! Per Selvaggia Lucarelli l’esperienza come conduttrice della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta rivelando molto intensa. La giornalista si trova infatti nelle Filippine, dove sono in corso le registrazioni del reality che andrà in onda nei prossimi mesi. Tra un impegno lavorativo e l’altro, la conduttrice condivide spesso alcuni momenti della sua quotidianità sui social. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli conduttrice de L’Isola dei Famosi è dimagrita tantissimo: ecco il suo racconto esilarante

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Selvaggia Lucarelli è la nuova conduttrice de LIsola dei Famosi

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