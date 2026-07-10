Scuola primaria del Pestello protagonista del progetto eTwinning | nasce un libro digitale con partner europei

Una scuola primaria di Montevarchi ha realizzato un libro digitale con partner europei nel progetto eTwinning. La scuola del Pestello ha portato a termine l'iniziativa coinvolgendo alcune classi, che hanno collaborato con altri paesi europei. La conclusione del progetto si è tradotta nella creazione di un libro digitale, risultato del lavoro congiunto tra studenti e insegnanti. L’attività ha coinvolto diverse classi dell’istituto e ha portato alla pubblicazione del materiale online.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Si è concluso con la realizzazione di un libro digitale il progetto eTwinning che ha visto protagoniste alcune classi della scuola primaria del Pestello dell'Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi. L'iniziativa, coordinata dalle docenti Chiara Marini e Giulia Salomone, ha coinvolto scuole partner di Portogallo, Spagna, Romania e Turchia, dando vita a un percorso di collaborazione internazionale fondato sul confronto, sullo scambio culturale e sulla condivisione di esperienze tra studenti e insegnanti di diversi Paesi europei. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di internazionalizzazione del curricolo portato avanti dall'Istituto Comprensivo Petrarca, che punta a integrare in modo stabile la dimensione europea e interculturale nell'offerta formativa e nell'aggiornamento del personale scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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