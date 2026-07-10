A Gaza è attiva una scuola di cucina dedicata alla preparazione di torte e dolci, nonostante le difficoltà della situazione locale. La scuola continua a funzionare come spazio di formazione e speranza. La notizia è stata riferita da Marco Burini per TG2000.

A Gaza, malgrado la situazione infernale, si cerca di rinascere attraverso una scuola di cucina che prepara torte e dolci. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Scuola di cucina a Gaza. Torte e dolci segno di rinascita

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