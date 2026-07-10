Screening oncologici nuovo servizio alla Casa della Comunità di Camucia- Cortona

Dal 2 luglio, alla Casa della Comunità di Camucia è attivo un nuovo servizio di screening oncologici. La struttura ha aperto una sede distaccata del consultorio zonale, dedicata a questi controlli. L’obiettivo è ampliare l’offerta sanitaria territoriale, permettendo ai cittadini di accedere più facilmente alle visite preventive e ai controlli specifici per il monitoraggio di patologie oncologiche.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Un nuovo servizio dedicato agli screening oncologici. E’ quello attivato dal 2 luglio alla Casa della Comunità di Camucia che attraverso l'attivazione di una sede distaccata del consultorio zonale va ad implementare l'offerta sanitaria territoriale. Il nuovo ambulatorio è dedicato alle attività di visita e all'esecuzione del pap-test e sarà operativo ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 14 alle 17, nei locali della Casa della Comunità di via Capitini a Camucia. Per accedere al servizio è necessario avere ricevuto l’invito di convocazione inviato nell’ambito del percorso previsto dal programma regionale di screening oncologici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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