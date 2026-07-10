Un incidente mortale si è verificato sulla strada statale 410 Naro-Canicattì, coinvolgendo un’auto e un furgone. A perdere la vita è stato un uomo di 81 anni, noto ingegnere di Naro. Un uomo di 25 anni è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto salvare l’automobilista più anziano. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Tragico incidente stradale sulla strada statale 410 Naro-Canicattì, dove ha perso la vita Giuseppe Lumera, 81 anni, ingegnere di Naro e professionista molto conosciuto e stimato nel territorio. L’uomo viaggiava a bordo della sua Fiat Tipo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un Renault Kangoo condotto da un 25enne di Canicattì. Inutili i soccorsi per l’81enne. L’impatto è stato violentissimo e per Giuseppe Lumera non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo. Il giovane alla guida del furgone ha invece riportato ferite gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro tra auto e furgone: muore l’ingegnere Giuseppe Lumera, grave un 25enne

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