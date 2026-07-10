Un incidente sulla statale 410 tra Naro e Canicattì ha causato la morte di un uomo di 81 anni, mentre un 25enne è rimasto ferito. La vettura dell’anziano, una Fiat Tipo, si è scontrata con una Renault Kangoo condotta dal giovane. L’incidente è avvenuto lungo la strada tra i due centri abitati.

Un ingegnere di 81 anni, Giuseppe Lumera, è morto in un incidente stradale lungo la statale 410, tra Naro e Canicattì. L'uomo, nato a Noto e residente ad Agrigento, viaggiava a bordo di una Fiat Tipo che si è scontrata con un Renault Kangoo guidato da un 25enne di Canicattì. Per Lumera non c'è stato nulla da fare. Il giovane conducente in ospedale Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì e i medici si sono riservati la prognosi. Soccorsi e rilievi sul posto Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Scontro sulla statale 410 tra Naro e Canicattì, muore l'ingegnere Giuseppe Lumera: ferito un 25enne

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