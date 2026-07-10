Schianto mostruoso Stefania muore | comunità sotto shock dottoressa amatissima
Nella mattina di oggi si è verificato un incidente frontale sulla strada statale 32 Ticinese, nel territorio di Bellinzago Novarese. Un SUV Bmw, condotto da una donna di 51 anni, si è scontrato con un camion. La conducente è morta sul colpo, lasciando sconvolta la comunità locale. La vittima era una dottoressa molto amata nella zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la donna.
Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi sulla strada statale 32 Ticinese, nel territorio di Bellinzago Novarese, in provincia di Novara. A perdere la vita è stata Stefania Onolfo, medico di 51 anni residente a Novara, deceduta dopo lo scontro frontale tra il suv Bmw che stava guidando e un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, nei pressi del bivio per Oleggio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’auto della donna avrebbe invaso la corsia opposta in un tratto caratterizzato dalla doppia striscia continua, andando a schiantarsi contro il mezzo pesante che procedeva nel senso di marcia opposto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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