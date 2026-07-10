Schianto mostruoso Stefania muore | comunità sotto shock dottoressa amatissima

Notizia in breve

Nella mattina di oggi si è verificato un incidente frontale sulla strada statale 32 Ticinese, nel territorio di Bellinzago Novarese. Un SUV Bmw, condotto da una donna di 51 anni, si è scontrato con un camion. La conducente è morta sul colpo, lasciando sconvolta la comunità locale. La vittima era una dottoressa molto amata nella zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la donna.