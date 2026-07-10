Durante le giornate di caldo intenso si verificano variazioni della pressione arteriosa, che in alcuni casi possono risultare preoccupanti. L’esposizione prolungata alle alte temperature può causare disidratazione, insolazione e colpo di calore, ma anche alterazioni della pressione, con sbalzi che colpiscono soprattutto le persone più vulnerabili. Questi cambiamenti possono manifestarsi con sintomi vari, e nei soggetti a rischio possono rappresentare un problema di salute.

Insolazione, colpo di calore, disidratazione. Questi non sono gli unici disturbi legati al caldo. Le temperature elevate, infatti, hanno delle ripercussioni negative anche sulla pressione arteriosa, provocando sbalzi che, nei soggetti più a rischio, possono rivelarsi pericolosi. Sia che si tratti di ipertensione o di ipotensione, la sintomatologia sin dagli esordi non deve mai essere trascurata. Bisogna agire su più fronti e, anche in questo caso, la prevenzione è fondamentale. Caldo e pressione alta. La pressione alta è una condizione caratterizzata da valori sistolici superiori a 140 mmHg e diastolici maggiori di 90 mmHg. Contrariamente a ciò che si crede, l’ipertensione in estate è frequente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sbalzi di pressione con il caldo: quando i sintomi devono preoccupare

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Pressione alta e anziani: attenzione al freddo - Prof Parati a Elisir RAI3

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