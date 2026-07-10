Il 10 luglio 2026 è stato nominato il nuovo Gran Giurì della Giostra del Saracino. La composizione include due membri confermati e un nuovo ingresso. Questo organo ha il compito di esaminare i ricorsi contro le decisioni della Magistratura della Giostra relative alle sanzioni disciplinari. La funzione principale del Gran Giurì è quella di fungere da ente di appello per le contestazioni sulle decisioni disciplinari emesse durante l’evento.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Saracino: nominato il gran giurì della Giostra. Due conferme e un nuovo ingresso per il Gran Giurì della Giostra del Saracino, l’organo supremo al quale è possibile ricorrere in appello per contestare le decisioni della Magistratura della Giostra in tema di sanzioni disciplinari. Tre i membri che lo compongono, scelti dal Sindaco tra magistrati ordinari e avvocati iscritti all’Albo da almeno 10 anni. Accanto al rinnovo del mandato per la dottoressa Lucia Faltoni e l’avvocato Corrado Brilli, è stato nominato l’avvocato Riccardo Gilardoni che va a sostituire l’avvocato Piero Melani Graverini giunto al termine del secondo mandato e quindi non rieleggibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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