La profezia è già fatta: "Un giorno vedremo una finale Slam tutta italiana". A dirlo a La Repubblica è Fabrice Santoro, uno che di tennis se ne intende e che, nonostante l'eliminazione di Flavio Cobolli a Wimbledon, continua a guardare con grande fiducia al movimento azzurro. Per l'ex campione francese, infatti, il presente ha già due protagonisti di primo piano e il futuro potrebbe regalare uno scenario impensabile fino a pochi anni fa: ”Adoro il gioco di Cobolli, ho ancora negli occhi un suo dritto incredibile nella finale di Parigi con Zverev. Quel ragazzo è bello a vedersi, è gentile, completo, dinamico, ha personalità: porta qualcosa di positivo al nostro sport, tutte le volte che scende in campo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Santoro avverte Sinner: "Djokovic un mostro. Se ami il tennis...". Cambiato il vento?

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