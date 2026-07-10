Santa Sede | gli indicatori economici tengano conto delle vulnerabilità degli Stati
La Santa Sede ha chiesto che gli indicatori economici considerino le vulnerabilità degli Stati. Ha suggerito di puntare su un approccio di sviluppo umano integrale, invece di affidarsi solo a dati statistici tradizionali. La richiesta è stata fatta in un documento ufficiale, che sottolinea l'importanza di valutare anche gli aspetti sociali e ambientali. La proposta mira a riflettere meglio le condizioni reali delle popolazioni e le sfide globali.
Adottare un approccio di sviluppo umano veramente integrale, piuttosto che limitarsi alle semplici statistiche economiche. È questa l'indicazione della Santa Sede espressa nella dichiarazione della Missione di Osservatore Permanente presso le Nazioni Unite in occasione della discussione del Forum Politico di Alto Livello sui Piccoli Stati Insulari in Via di Sviluppo che si è tenuta a New York il 9 luglio. Gli indicatori del PIL non riflettono le vulnerabilità La delegazione vaticana accoglie con favore il dibattito sulle strategie per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo (SIDS), riconosciuti come “un caso particolare per lo sviluppo sostenibile alla luce delle loro vulnerabilità uniche”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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