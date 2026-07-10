Santa Sede | gli indicatori economici tengano conto delle vulnerabilità degli Stati

Notizia in breve

La Santa Sede ha chiesto che gli indicatori economici considerino le vulnerabilità degli Stati. Ha suggerito di puntare su un approccio di sviluppo umano integrale, invece di affidarsi solo a dati statistici tradizionali. La richiesta è stata fatta in un documento ufficiale, che sottolinea l'importanza di valutare anche gli aspetti sociali e ambientali. La proposta mira a riflettere meglio le condizioni reali delle popolazioni e le sfide globali.