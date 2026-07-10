Sanità quali sono le Regioni con l’assistenza migliore e peggiore

Da lettera43.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministero ha pubblicato un nuovo sistema di garanzia che valuta l’assistenza sanitaria regionale. Secondo i dati, il Veneto risulta essere la regione con il servizio migliore, mentre la Calabria si posiziona tra le più deboli. La classifica si basa su vari indicatori di qualità e accessibilità delle prestazioni sanitarie. Non sono stati forniti dettagli su come sono stati calcolati i punteggi o sui parametri specifici utilizzati.

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La Regione italiana capace di offrire la migliore assistenza sanitaria è il Veneto. Lo evidenzia il Nuovo sistema di garanzia allestito dal ministero alla Salute, basata su 88 indicatori suddivisi nelle tre macroaree di prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera, a cui è stato assegnato un punteggio compreso tra 0 e 100, per un massimo teorico di 300 punti. Subito dietro il Veneto, che svetta con 288 punti, l’ Emilia-Romagna (282) riesce a conquistare la seconda posizione, scavalcando la Toscana (280) che scivola così al terzo posto. Il top five poi il Piemonte (272) e la Provincia autonoma di Trento (271). Lombardia in sesta posizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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