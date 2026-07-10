Sanità il monitoraggio del Ministero su qualità e assistenza nelle regioni e nelle province italiane | tutti i dati

Il ministero della Salute ha completato il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (Lea) nelle regioni e nelle province italiane, utilizzando un nuovo sistema di valutazione. Sono stati raccolti e analizzati dati relativi alla qualità dei servizi sanitari e alla copertura assistenziale. I risultati sono stati resi pubblici, evidenziando le differenze tra le varie aree del Paese. La procedura si inserisce in un processo di verifica periodica delle prestazioni sanitarie erogate a livello territoriale.

Si è concluso da parte del ministero della Sanità il monitoraggio dei livelli essenziali di assitenza (Lea) in Italia attraverso il nuovo Sistema di garanzia introdotto nel 2024: uno strumento con il quale il governo assicura a tutti i cittadini italiani che l’erogazione dei servizi sanitari di base avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza ed uniformità, realizzato in collaborazione con i referenti istituzionali e tecnici delle regioni e con esperti epidemiologi e statistici provenienti dal mondo universitario e della ricerca. Ottantotto gli indicatori relativi ai tre macro-livelli (o macro-aree, ossia prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, ovvero tramite le Asl, e assistenza ospedaliera), ai singoli Lea, e ai percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali (Pdta). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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