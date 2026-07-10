In Italia, il numero di operatori sanitari in servizio è diminuito negli ultimi anni, contribuendo alla crisi del Sistema sanitario nazionale. La carenza di medici e infermieri si riflette nelle lunghe liste d’attesa e nei pronto soccorso sovraffollati. Il governo ha annunciato nuove strategie per aumentare l’organico e migliorare i servizi, senza però ancora fornire dettagli specifici sui tempi e sui fondi destinati.

Quanto si parla della crisi ormai strutturale del Servizio sanitario nazionale, la mente corre subito alle estenuanti liste d’attesa, ai pronto soccorso affollati, alle innegabili disparità regionali. Eppure c’è un aspetto fondamentale che spesso viene sottovalutato: la carenza di personale dovuta, tra le altre cose, anche all’attrattività perduta della sanità pubblica. I tagli alle risorse per il personale . Nel periodo 2012-2024 la voce della spesa sanitaria pubblica destinata al personale è stata la più sacrificata: “La quota per il personale dipendente e convenzionato è scesa dal 39,7% del 2012 al 36,6% del 2024, che significa 33 miliardi di euro in meno ”, rende noto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, durante la lectio magistralis alla Sapienza con cui ha presentato l’ultimo report dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità e carenza di operatori, i numeri e la strategia per rilanciare il Ssn

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