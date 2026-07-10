Otto modelli di sandali con tacco kitten sono stati proposti per l’estate 2026. Questi sandali sono stati scelti anche da una famosa attrice, che li ha indossati durante una prima uscita pubblica successiva alla comunicazione della gravidanza. La scelta dei modelli dimostra come siano comodi anche per le future mamme, senza rinunciare allo stile.

Così comode da conquistare anche il guardaroba premaman. A dimostrarlo è Anne Hathaway, che le ha scelte per una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo l'annuncio della gravidanza. L'attrice le abbina a pantaloni ampi, una blusa svasata e un paio di sandali infradito con kitten heel firmati Vivaia, componendo un sofisticato look total red. Il successo dei sandali con tacco kitten non si deve soltanto alla loro comodità. A renderli un vero must-have è anche la loro estetica raffinata, sospesa tra richiami rétro e un’attitudine decisamente contemporanea. Questo fascino senza tempo li rende in grado di adattarsi a ogni occasione: perfetti con un abito elegante per una serata speciale, si rivelano altrettanto versatili abbinati a un look più casual. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sandali con tacco kitten: 8 modelli per l'estate 2026

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The Summer Shoes Taking Over 2026

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