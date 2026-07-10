Salvo Sottile sarà il nuovo conduttore di Ore 14. Affronta questa sfida con serietà e responsabilità verso la cronaca nera. La sfida con Gianluigi Nuzzi sembra non preoccuparlo E’Salvo Sottile il sostituto di Milo Infante, il nuovo conduttore di Ore14 e Ore14 di sera. Una grande responsabilità per il giornalista. La proposta gli è arrivata proprio mentre stava lavorando aFar West, per la nuova edizione. Ha così dovuto chiudere il precedente capitolo per darne vita ad uno nuovo. Sa bene che ad attenderlo c’è una bella sfida, soprattutto perchél’eredità che gli arriva è importantema ha anche tanta forza di volontà e soprattutto passione per il suo lavoro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvo Sottile e la responsabilità di portare la cronaca nera in tv | INTERVISTA

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