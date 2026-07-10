Salvini in caduta | il tradimento della militanza dietro il declino del Capitano

Matteo Salvini sta vivendo il momento più difficile della sua carriera politica, con un calo di consensi e attenzione pubblica. La sua popolarità si è ridotta rispetto agli anni passati, e i sondaggi evidenziano un declino nei voti. La perdita di fiducia tra i militanti e l’indebolimento del supporto interno sembrano aver contribuito a questa fase di crisi. La sua presenza sui media si è notevolmente ridotta rispetto a periodi precedenti.

di Paolo Fedele * Matteo Salvini, per anni “il Capitano” della destra italiana, sta attraversando la fase più difficile della sua leadership. La Lega, che nel 2019 aveva raggiunto il 34% alle elezioni europee, è oggi accreditata di circa il 6% nei sondaggi, superata per la prima volta da Futuro Nazionale, il partito lanciato a febbraio 2026 dall’ex vicesegretario leghista Roberto Vannacci. Perché sta succedendo?. Dopo oltre un decennio alla guida del partito e anni ininterrotti al governo dal 2018, l’appeal anti-establishment della Lega si sarebbe esaurito. Come ministro dei Trasporti dal 2022, Salvini è associato ai ritardi ferroviari cronici e allo stallo del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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