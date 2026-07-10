Lucca, 10 luglio 2026 - Un percorso di promozione della salute che non si conclude con l'ultimo incontro, ma continua a vivere grazie all'iniziativa delle stesse partecipanti. È questo il risultato dell'esperienza maturata nel Consultorio Campo di Marte della Zona Distretto Piana di Lucca, dove dal percorso di accompagnamento alla menopausa "Menopausa e Oltre" è nato spontaneamente il gruppo "Donne Grandi", una comunità di donne che ha scelto di proseguire il cammino insieme, condividendo esperienze, bisogni e nuove opportunità di crescita. Nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro del gruppo, che ha già mostrato la propria capacità di individuare autonomamente i temi di interesse e di coinvolgere i professionisti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salute e partecipazione, nasce il gruppo "Donne Grandi"

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