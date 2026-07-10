Sabotaggio all'Alta velocità Roma-Firenze | scarcerati i sette anarchici arrestati per i cavi bruciati
Il Tribunale del Riesame ha deciso di scarcerare sette anarchici arrestati a febbraio per aver bruciato cavi lungo la linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Firenze. La richiesta di libertà è stata accolta dai giudici, che hanno disposto il rilascio. I sette erano stati fermati con l’accusa di sabotaggio, ma ora sono tornati in libertà. La decisione è stata comunicata oggi, dopo il passaggio in giudicato delle valutazioni legali.
Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dal pool di avvocati difensori dei sette anarchici, arrestati per il sabotaggio alla rete ferroviaria dell'Alta velocità Roma-Firenze a febbraio scorso. Non ci sono abbastanza elementi per trattenerli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Poi rompete il cazzo con #Salvini I vostri Giudici liberano chi ha sabotato l’Alta Velocità Roma-Firenze anziché condannarli. - X x.com
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