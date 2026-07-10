Sabotaggio all'Alta velocità Roma-Firenze | scarcerati i sette anarchici arrestati per i cavi bruciati

Notizia in breve

Il Tribunale del Riesame ha deciso di scarcerare sette anarchici arrestati a febbraio per aver bruciato cavi lungo la linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Firenze. La richiesta di libertà è stata accolta dai giudici, che hanno disposto il rilascio. I sette erano stati fermati con l’accusa di sabotaggio, ma ora sono tornati in libertà. La decisione è stata comunicata oggi, dopo il passaggio in giudicato delle valutazioni legali.