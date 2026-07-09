Sabotaggio Alta Velocità Roma-Firenze tornano liberi i sette anarchici arrestati
Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di sette anarchici arrestati a giugno nell’ambito di un’indagine sulla sabotaggio alla linea ferroviaria alta velocità tra Roma e Firenze. Gli arresti erano stati effettuati dalla polizia e successivamente confermati in primo grado. La decisione di liberare gli anarchici è stata presa dopo l’esame delle motivazioni presentate dai loro difensori. I sette sono ora liberi in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento.
Tornano liberi i sette anarchici arrestati a giugno dalla polizia dopo un'indagine della procura di Roma. Il Tribunale del Riesame, accogliendo l'istanza avanzata dal collegio difensivo composto dagli avvocati Calia, Grenci, Rossi Albertini e Mosini che denunciavano «l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un' associazione e la sua connotazione terroristica», ha annullato l'ordinanza del gip che aveva disposto cinque misure cautelari in carcere e due ai domiciliari ordinandone la scarcerazione. L'accusa era di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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Sabotaggio dell'Alta Velocità Roma-Firenze: 7 arresti per terrorismo anarchico
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