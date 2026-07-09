Sabotaggio Alta Velocità Roma-Firenze tornano liberi i sette anarchici arrestati

Notizia in breve

Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di sette anarchici arrestati a giugno nell’ambito di un’indagine sulla sabotaggio alla linea ferroviaria alta velocità tra Roma e Firenze. Gli arresti erano stati effettuati dalla polizia e successivamente confermati in primo grado. La decisione di liberare gli anarchici è stata presa dopo l’esame delle motivazioni presentate dai loro difensori. I sette sono ora liberi in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento.