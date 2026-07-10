ryanair finestrino rotto in volo quanto vale il possibile risarcimento per il passeggero

Un passeggero di un volo Ryanair da Salonicco a Memmingen si è ferito quando un finestrino si è rotto durante la salita. La rottura ha causato danni e lesioni al passeggero. La compagnia aerea potrebbe essere chiamata a risarcire il passeggero per le ferite e i danni subiti, anche se l’importo del risarcimento non è stato ancora determinato. L’incidente si è verificato in fase di decollo, senza altri feriti segnalati.

Un passeggero è rimasto ferito a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania, dopo la rottura di un finestrino durante la fase di salita. L’aereo, un Boeing 737, è rientrato in emergenza nello scalo greco, dove il viaggiatore ha ricevuto assistenza medica. Analizziamo cosa accade, dal punto di vista economico e legale, quando un viaggiatore subisce un infortunio in aereo e il danno è collegato al trasporto effettuato dalla compagnia. Nei voli internazionali, la responsabilità del vettore è disciplinata dalla Convenzione di Montreal e dalle norme europee applicabili. Le stesse condizioni generali di trasporto di Ryanair richiamano questi principi e prevedono regole specifiche per morte, ferimento o altre lesioni personali subite dal passeggero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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