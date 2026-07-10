ruolo del terzo settore ne parla saccardi

Il presidente Giuliano Amato ha affermato che il futuro del Paese sarà influenzato in larga misura dal ruolo del terzo settore. Questa realtà svolge un'importante funzione sociale e non solo, secondo le sue dichiarazioni. La discussione sul ruolo di questa componente della società si inserisce in un dibattito più ampio, in cui si evidenzia come le organizzazioni del terzo settore contribuiscano alla coesione sociale e ai servizi pubblici. La sua importanza viene riconosciuta anche da figure politiche di rilievo.

Il presidente Giuliano Amato, sicuramente uomo politico di grande esperienza, dice da anni che il futuro del nostro Paese sarà determinato in gran parte dal terzo settore che ha un ruolo sociale (ma non solo) di grande spessore e straordinaria importanza. E oggi alle 18.30, per i talk show di Giancarlo Capecchi alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto si parlerà del ’Nuovo ruolo sociale del terzo settore, di comunità in trasformazione’, incontro organizzato dal Movimento Cristiano dei Lavoratori di Grosseto e della Toscana in collaborazione con la direzione delle Terme Marine e con Tv9 che promuoverà i contenuti del talk show. Ad intervenire, saranno la presidente del consiglio regionale Stefania Saccardi (nella foto) e Giancarlo Moretti, portavoce nazionale del Forum Terzo Settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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