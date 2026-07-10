Ruoli docente che rinuncia alla nomina nel 2026 potrà avere una nuova possibilità con l’elenco regionale del 2027

Un docente che rinuncia alla nomina in ruolo prevista per il 2026 potrà tentare nuovamente nel 2027 attraverso l’elenco regionale. Attualmente, molti insegnanti stanno facendo scelte su incarichi e assegnazioni, dato che i concorsi sono banditi a livello regionale. La distribuzione delle province non sempre corrisponde alle preferenze dei candidati, che devono decidere in base alle disponibilità e alle assegnazioni attuali.

Nomine in ruolo del personale docente: in questi giorni tantissimi aspiranti sono chiamati a scelte importanti, perché i concorsi sono regionali e non sempre viene assegnata la provincia più gradita. Conciliare impegni familiari e aspirazioni professionali non è sempre facile. Affrontiamo il quesito che una nostra lettrice propone a email protected “Gent.ma Lalla, sono una vincitrice del concorso PNRR3 in Lombardia. A causa della mia situazione familiare, le province con posti disponibili risultano per me non raggiungibili. La graduatoria di merito è valida per un triennio (e in ogni caso i vincitori mantengono il diritto al ruolo anche oltre), ma solo per chi vi è ancora inserito. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026 come funziona il nuovo algoritmo GPS e la domanda delle 150 preferenze

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