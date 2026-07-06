Assunzioni docenti da elenco regionale 2026 27 | cosa bisogna fare? si può accettare e poi passare alla nomina da concorso e viceversa?

Dopo la pubblicazione degli elenchi regionali per le assunzioni di docenti nel 202627, gli aspiranti devono controllare la propria presenza nell’elenco pubblicato dall’USR. Chi risulta inserito deve attendere eventuali convocazioni. È possibile accettare l’incarico da elenco regionale e successivamente passare alla nomina tramite concorso, oppure fare il percorso inverso. Per cambiare procedura, bisogna seguire le indicazioni fornite dall’USR e rispettare le tempistiche stabilite.

Dopo la pubblicazione degli elenchi regionali quale procedura devono seguire gli aspiranti? Chi risulta inserito negli elenchi regionali deve innanzitutto verificare la propria presenza nell’elenco pubblicato dall’USR e poi attendere eventuali convocazioni. Le convocazioni sono gestite dall’USR di riferimento, quello nel cui elenco regionale ci si è inseriti. Gli elenchi regionali funzionano come una graduatoria, ma vengono utilizzati soltanto se risultano completamente esaurite* tutte le altre graduatorie utili per le immissioni in ruolo relative a quella classe di concorso. *esaurite non vuol dire che non deve più esserci nessun candidato, ma che è stata esaurita la quota destinata ai singoli concorsi per l’a. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali 2026/2027, compilazione domande nella prima metà di maggio

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