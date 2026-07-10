Un ex calciatore ha fermato un ladro di bicicletta nel centro di Milano, intervenendo personalmente per bloccarlo. La scena si è svolta davanti ai passanti, trasformando una serata normale in un episodio che ha attirato l’attenzione. Il calciatore ha agito senza coinvolgere le forze dell’ordine, impedendo che il ladro scappasse con il mezzo. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o conseguenze legali.

Una scena insolita, quasi da film, ha attirato l’attenzione dei passanti nel cuore di Milano. Un volto amatissimo del calcio italiano si è trovato davanti a una situazione di emergenza e ha deciso di intervenire senza esitazioni, trasformando una normale serata in centro in un episodio destinato a far parlare. Francesco Toldo a Milano interviene contro il furto di una bicicletta. L’ex portiere di Inter, Fiorentina e Nazionale italiana, Francesco Toldo, è stato protagonista di un intervento che ha sorpreso anche chi ha assistito alla scena. Come riporta Fanpage, nella serata di giovedì 9 luglio, l’ex numero uno ha fermato un giovane che, secondo la ricostruzione dell’accaduto, aveva appena sottratto una bicicletta a un ragazzo nel centro di Milano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rubano una bicicletta in pieno centro, l’ex calciatore si fa giustizia da solo

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