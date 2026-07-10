Giusto, parliamo di La Costiera Amalfitana. «L’idea è di sei anni fa, così come quella di far cantare il ritornello ad Arisa, che già all’epoca aveva accettato. Purtroppo non se n’è fatto più niente: ero negli Stati Uniti per un servizio delle Iene sugli alieni, che poi si è prolungato. Dopo vari giri, sono tornato a metterci mano quest’anno, chiedendole con molto timore – non per altro, veniva da un Sanremo bellissimo – se avesse ancora voglia di partecipare. La risposta è stata sì, ma insieme sentivamo che mancasse ancora qualcosa». Nino D’Angelo. «Sì, il nome è stato subito il suo. Serviva un local, uno che la raccontasse dalla sua prospettiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

© Vanityfair.it - Rovazzi: «Per me Volare è stata più importante di Andiamo a comandare. Sanremo? Prima di candidarmi dovrei vincere la sindrome dell’impostore»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il trio che non ti aspetti: Fabio Rovazzi (10 anni dopo Andiamo a comandare) lancia il possibile tormentone 2026 con Arisa e Nino D’AngeloDopo dieci anni da “Andiamo a comandare”, Fabio Rovazzi si riunisce con Arisa e Nino D’Angelo per un nuovo progetto musicale.

Perché più di un giovane su tre sul lavoro soffre della sindrome dell’impostoreTra i giovani lavoratori italiani, più di un terzo, pari al 38,1%, afferma di provare la sindrome dell’impostore.