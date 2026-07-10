Durante una serata, oltre 150 persone tra autorità, soci, partner e amici del Rotary Club Valle Telesina si sono riunite per l’elezione della nuova presidente, Maria Di Santo. La cerimonia ha rappresentato uno dei momenti più importanti dell’anno associativo. La partecipazione numerosa ha sottolineato l’interesse e l’entusiasmo intorno all’evento.

Alla serata hanno preso parte oltre 150 persone tra autorità, soci, partner e amici del club, che hanno condiviso uno dei momenti più significativi della vita associativa. Dopo aver presentato il nuovo Consiglio Direttivo, Maria Di Santo ha annunciato il primo importante traguardo già raggiunto dal club: l’acquisto di un elettrocardiografo che consentirà di avviare un programma di screening cardiologici gratuiti negli istituti scolastici del territorio. Il progetto sarà realizzato con il supporto di un gruppo di medici cardiologi che collaborano con il Rotary Club Valle Telesina. “Con questo primo, fondamentale risultato – ha dichiarato la presidente – ognuno dei presenti, pur non essendo formalmente socio del Rotary, ha fatto proprio il nostro motto ‘Service Above Self’. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rotary Club Valle Telesina, Maria Di Santo è la nuova presidente

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