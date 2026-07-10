Ronaldo ha raccontato che durante il suo periodo all’Inter, sotto la guida di Cuper, correvano tre chilometri per scaldarsi prima delle partite. Ha anche parlato degli infortuni subiti e di un malore avvenuto prima della finale del Mondiale del 1998. Il calciatore ha affermato di non voler tornare sui suoi passi, commentando le esperienze vissute in quegli anni.

di Alberto Petrosilli Ronaldo ripercorre gli anni nerazzurri, gli infortuni e il malore prima della finale del Mondiale 1998: «Non tornerei indietro». Tra gli ospiti del podcast «Futebol Legends» c’è stato anche Ronaldo, che ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, soffermandosi sull’esperienza vissuta all’ Inter, sul difficile rapporto con Hector Cuper, sugli infortuni che hanno segnato il suo percorso e sul drammatico episodio vissuto prima della finale del Mondiale del 1998. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il Fenomeno ha raccontato come, a suo avviso, la preparazione atletica sia profondamente cambiata rispetto ai suoi anni da calciatore, sottolineando le differenze nei metodi di allenamento e nella gestione fisica degli atleti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Ronaldo ricorda: «Con Cuper all’Inter correvamo tre chilometri per scaldarci. Che senso aveva?»

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