C’è un momento, nella carriera di ogni grande artista, in cui il passato rischia di diventare un peso. Per i Rolling Stones quel momento sembrava essere arrivato già negli anni Novanta, quando ogni nuovo disco veniva inevitabilmente confrontato con un catalogo che comprende Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile on Main St. e Some Girls. Da allora la domanda è sempre stata la stessa: ha ancora senso aspettarsi qualcosa di realmente nuovo dalla più longeva rock band del pianeta? Foreign Tongues risponde con una semplicità disarmante: sì. Perché non cerca di riscrivere la storia degli Stones, ma di continuare a scriverla. Il primo grande merito del disco è quello di non avere alcuna ossessione per la propria eredità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rolling Stones, Foreign Tongues: non è nostalgia, è ancora rock’n’roll

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Rolling Stones se mantêm atuais com novo álbum sem nostalgia

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