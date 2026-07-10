I Rolling Stones hanno pubblicato un nuovo brano, “Foreign Tongues”, che prosegue la loro carriera nel rock. In un'intervista, un musicista ha descritto l’atmosfera in studio, seduto con un amplificatore vicino, con Ronnie accanto e Keith di fronte. Ha aggiunto che la band è consapevole dell’energia che possiede e sa come sfruttarla. La canzone rappresenta un’ulteriore espressione della loro continuità musicale.

«Sono seduto sulla sedia, ho un amplificatore per chitarra vicino. Ronnie è accanto a me, Keith proprio di fronte». «Sappiamo che l’energia c’è e sappiamo come usarla». «Penso sia molto esplosivo. È come una bomba inesplosa». Sono le parole con cui i Rolling Stones lanciano il podcast inedito dedicato al loro nuovo album, Foreign Tongues, in uscita oggi. Parole che rendono bene l’idea dello spirito con cui la band è entrata in sala di registrazione ai Metropolis Studios di Londra. Chi si aspettava che avessero ormai appeso le chitarre e i microfoni al chiodo, si è sbagliato di grosso. «Penso che la gente sia rimasta scioccata dal fatto che... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con Foreign Tongues il rock dei Rolling Stones continua a sfidare il tempo

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Why Foreign Tongues Is the Most Important Rolling Stones Album in Decades

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