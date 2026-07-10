Rocca di Papa Workshop gratuito La Natura del Parco Regionale dei Castelli Romani

Da cronachecittadine.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 10 luglio alle 17.30 si svolge un workshop gratuito presso la sede del Parco Regionale dei Castelli Romani, intitolato “La Natura del Parco”. L’evento è aperto al pubblico e si concentra sull’ambiente e la biodiversità del parco. La partecipazione è libera e senza costi. Non sono previsti interventi di figure ufficiali o autorità. La durata prevista è di circa due ore.

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Cronache Cittadine ROCCA DI PAPA (Luciana Vinci) – Venerdì 10 luglio, alle ore 17.30, presso la sede del Parco Regionale dei Castelli Romani L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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