Rocca di Papa Workshop gratuito La Natura del Parco Regionale dei Castelli Romani
Venerdì 10 luglio alle 17.30 si svolge un workshop gratuito presso la sede del Parco Regionale dei Castelli Romani, intitolato “La Natura del Parco”. L’evento è aperto al pubblico e si concentra sull’ambiente e la biodiversità del parco. La partecipazione è libera e senza costi. Non sono previsti interventi di figure ufficiali o autorità. La durata prevista è di circa due ore.
Cronache Cittadine ROCCA DI PAPA (Luciana Vinci) – Venerdì 10 luglio, alle ore 17.30, presso la sede del Parco Regionale dei Castelli Romani L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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