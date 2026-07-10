La criminologa Roberta Bruzzone prevede che il caso di Garlasco si concluderà senza una condanna definitiva. Dopo aver commentato gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, ha affermato che la vicenda finirà con un nulla di fatto. La sua previsione si basa sulle attuali evidenze e sui processi in corso, senza indicare nuovi elementi o prove concrete.

Il caso di Garlasco “finirà con un nulla di fatto”. Ne è sicura la criminologa Roberta Bruzzone, che più volte si è espressa sugli sviluppi della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistata dalla giornalista Margherita De Bac, firma di punta del Corriere della Sera, l'esperta non fa mistero delle proprie convinzioni: “Ho studiato a fondo gli atti e continuo a ritenere che l'assassino sia stato già individuato. Al momento non vedo elementi, anche sul piano scientifico, in grado di cambiare il finale”, osserva. “L'aspetto peggiore di queste storie - riflette - è che prima che si arrivi alle conclusioni, tante persone... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roberta Bruzzone, il pronostico su Garlasco: "Ecco come andrà a finire"

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