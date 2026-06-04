Roberta Bruzzone ha definito “menzogne” le affermazioni riguardanti il caso Garlasco. La psicologa forense ha commentato le recenti dichiarazioni pubbliche sul processo e sull’omicidio di Chiara Poggi, suscitando reazioni nel mondo mediatico. Il caso, aperto più di vent’anni fa, continua a essere al centro di discussioni e analisi da parte di esperti e media. Le dichiarazioni di Bruzzone sono arrivate in un contesto di ritorno di attenzione sull’indagine giudiziaria.

Il caso Garlasco, a distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a generare nuovi interventi pubblici e riaperture mediatiche che alimentano il dibattito tra cronaca giudiziaria, comunicazione e opinione pubblica. Al centro dell’attenzione torna la figura di Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà intervistato in televisione per la prima volta nel programma Quarto Grado. In questo contesto interviene la criminologa Roberta Bruzzone, che attraverso i propri canali social ha commentato con toni duri la lunga esposizione mediatica e giudiziaria che ha coinvolto nel tempo il nome di Marco Poggi, sottolineando la necessità di riportare il confronto sui fatti e non sulle narrazioni non verificate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Menzogne”. Roberta Bruzzone su Garlasco esplode così: parole di fuoco

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Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina»

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