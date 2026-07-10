Robby Giusti si conferma il giornalista con più visualizzazioni di video sui social, secondo una classifica pubblicata. Lorenzo Tosa invece mantiene il primo posto per l’engagement, cioè il coinvolgimento degli utenti. La classifica include anche altri professionisti come Staffelli e Bruzzone, che sono presenti tra i più visualizzati o più coinvolgenti. I dati si basano sui numeri di visualizzazioni e interazioni sui vari profili social.

Roberto Giusti si conferma il punto di riferimento tra i giornalisti sui social per quanto riguarda le video views, mentre Lorenzo Tosa mantiene la leadership nell’ engagement. È quanto emerge dalla classifica di giugno elaborata da Sensemakers per Primaonline, che fotografa un mese caratterizzato da una crescita complessiva delle visualizzazioni e da diversi cambiamenti alle spalle dei due leader. Giusti ancora in vetta, Tosa domina l’engagement. A giugno le video views dei giornalisti crescono dell’8% rispetto a maggio, ma ai vertici cambia poco. Roberto Giusti conserva il primo posto nella graduatoria delle visualizzazioni video, facendo segnare un incremento mensile del 55%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Robby Giusti re dei video sui social: la classifica premia anche Tosa, Staffelli e Bruzzone

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