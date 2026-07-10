Il Parlamento italiano ospita tre figure note per le loro posizioni filo-russe: Giuseppe Conte, Roberto Vannacci e Alessandro Di Battista. Questi esponenti sono considerati parte di una rete che sostiene un orientamento vicino alle posizioni di Mosca, senza essere formalmente pagati per questo. La loro adesione alle posizioni filo-putiniste si basa su convinzioni personali o interessi strategici, rendendo difficile per i partiti tradizionali gestire questa presenza.

Giuseppe Conte, Roberto Vannacci, Alessandro Di Battista. La quinta colonna del soft power russo in Italia. Non si tratta di essere prezzolati: aderiscono al filo-putinismo perché ci credono o perché è conveniente crederci. «Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti», dice il leader del M5s sul palco napoletano della prima riunione comiziale del campo largo (o meglio ristretto, non c’era Matteo Renzi), suscitando le comprensibili perplessità di quei riformisti superstiti del Pd che ancora chiedono: ma che davero davero dobbiamo allearci con questo signore? Giuseppe Conte a Napoli (Ansa). Si inserisce, nel dibattito sulla Russia, pure il generale in pensione: «Non sono d’accordo con Conte, è lui che è d’accordo con me». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Riusciranno Pd e FdI a gestire i filo-Putin Conte, Vannacci e Di Battista?

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