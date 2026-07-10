Ritorna ’Summertime’ Note fuori dai teatri
La XIII edizione di ‘Summertime in Jazz’ ha preso il via, portando la musica jazz nelle piazze, nei castelli e nei paesaggi delle valli Trebbia e Arda. La rassegna, organizzata dal Piacenza Jazz Club, si svolge all’aperto, lontano dai teatri tradizionali. Gli artisti si esibiscono in ambienti suggestivi, creando un ponte tra musica e natura. L’evento si ripete ogni anno, coinvolgendo pubblico e artisti in location non convenzionali.
‘Summertime. and the livin’ is easy’. La XIII edizione di ‘ Summertime in Jazz ’ riparte da questo spirito. La rassegna del Piacenza Jazz Club torna a portare la musica fuori dai teatri, tra piazze, castelli e i suggestivi paesaggi delle valli Trebbia e Arda. Appuntamento giovedì 16 alle 21.30, a Cortemaggiore, sul sagrato della Chiesa della SS.Annunziata, con i Garlajazz & His Swingers (nella foto). Luca Garlaschelli guida un gruppo che rievoca le atmosfere elettrizzanti degli anni Trenta e Quaranta, omaggiando leggende come Ellington e Armstrong con un repertorio ritmato, perfetto per celebrare la vitalità dello swing. Si prosegue sabato 18, alle 21. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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