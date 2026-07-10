Ritorna ’Summertime’ Note fuori dai teatri

Notizia in breve

La XIII edizione di ‘Summertime in Jazz’ ha preso il via, portando la musica jazz nelle piazze, nei castelli e nei paesaggi delle valli Trebbia e Arda. La rassegna, organizzata dal Piacenza Jazz Club, si svolge all’aperto, lontano dai teatri tradizionali. Gli artisti si esibiscono in ambienti suggestivi, creando un ponte tra musica e natura. L’evento si ripete ogni anno, coinvolgendo pubblico e artisti in location non convenzionali.